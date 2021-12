Remo vence o Paysandu novamente e garante o título do Campeonato Paraense Sub-17

Time do Leão Azul que garantiu a taça da categoria — Foto: Reprodução/Twitter/Remo

Remo comemora a conquista do Parazão Sub-17 —

Leão Azul garante mais um triunfo diante do Papão e comemora a taça da categoria em 2021

O Clube do Remo é campeão do Parazão Sub-17! O Leão Azul venceu o Paysandu por 2 a 1 na manhã deste domingo, no Estádio da Curuzu, em Belém, e comemorou a conquista na temporada e uma vaga na Copa do Brasil da categoria em 2022.

Os gols da partida foram marcados por Santos e Pedro Victor para o time remista, no primeiro tempo, enquanto que Ruan Pitbull diminuiu para a equipe bicolor na etapa final.

No primeiro clássico Re-Pa pelo Campeonato Paraense Sub-17, realizado no Estádio Baenão, o Remo também já havia vencido os bicolores pelo mesmo placar.

Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

https://www.folhadoprogresso.com.br/david-trezeguet-atraves-dos-espinhos-ate-ao-estrelato/

Curtir isso: Curtir Carregando...