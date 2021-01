Ddecreto que cancela carnaval, limita venda de bebidas e fecha praias começa valer hoje em todo estado

(Foto:Reprodução Internet) – Entre as medidas está o cancelamento dos feriados do carnaval e o fechamento de praias e balneários nos fins de semana e feriados.

Governo do Pará anuncia decreto que cancela carnaval, limita venda de bebidas e fecha praias em todo o estado

No Pará, decreto restringe horários de venda de bebidas alcoólicas

O governo do Pará anunciou nesta quinta-feira (28) um decreto com novas medidas restritivas para conter o avanço do coronavírus no estado. As medidas foram debatidas com as prefeituras municipais. O decreto também alterou para laranja a bandeira de todo o estado.

Na última quinta-feira (21), festas, shows e funcionamento de bares em todo o território do estado foram proibidos, mas as medidas não foram o suficiente para conter o avanço da doença. O decreto será publicado nesta quinta e passa a valer já na sexta-feira (29).

Inicialmente, o decreto terá duração de 15 dias, começando a valer nesta sexta-feira (29). De acordo com as medidas, serão proibidas aglomerações com mais de 10 pessoas em locais públicos; praias, balneários e igarapés serão fechados nos finais de semana e feriados; no carnaval serão cancelados os feriados na administração pública.

O governo já havia alterado a bandeira da região do Baixo Amazonas, que fica na divisa entre os dois estados, saindo de laranja para vermelho.

Fica estabelecido segundo o decreto: Só serão permitidos eventos privados para até 50 pessoas, assim como reuniões.

Eventos em bares e casas de shows permanecem proibidos, bem como realização de shows e festas.

Restaurantes podem funcionar apenas com 50% da capacidade. Bebidas alcoólicas só poderão ser consumidas até 22h.

Praias e balneários estão fechados às sextas, sábados, domingos e feriados.

Clubes estão proibidos de realizar atividades coletivas.

Órgão públicos funcionarão de 9h às 15h.

Aulas nas escolas públicas continuam suspensas.

Escolas privadas permanecerão abertas, prestigiando sistema remoto, escalonamento e rodízio de alunos em dias e turnos.

Salões de beleza e clínicas de estética somente com hora marcada.

Academias somente com hora marcada e sem sem aulas coletivas.

Lojas de conveniência só podem funcionar sem consumo de bebidas alcoólicas no local em qualquer hora; as vendas de quaisquer bebidas alcoólicas só será permitida apenas até 22h, inclusive em supermercados.

Supermercados devem permitir a entrada apenas de uma pessoa por grupo familiar.

Festas em barcos serão fiscalizadas com a ajuda da Capitania dos Portos.

