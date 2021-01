Cavalo invade lotérica e assusta clientes-Vídeo

Proprietário chegou a cogitar expulsar o animal, no entanto, ele avaliou que correria um sério risco de levar um coice

Um cavalo foi flagrado enquanto invadia uma agência bancária, na tarde dessa quarta-feira (27). O animal relinchava e parecia bastante agitado, o que deixou os clientes que aguardavam na fila do estabelecimento assustados.

O caso ocorreu no município de Cuité, na Paraíba. Aos risos, o dono da lotérica, Teones Lira de Farias, de 53 anos, falou sobre o ocorrido:

“Eu sempre achei que a minha lotérica ficaria famosa por fazer um cuiteense milionário. No fim das contas, virou piada no estado inteiro por causa de um cavalo.”

No entanto, o proprietário afirma que ficou apreensivo no momento em que o animal invadiu a lotérica. Teones chegou a cogitar abrir a porta e tentar expulsar o cavalo. No entanto, ele avaliou que correria um sério risco de levar um coice.

“Ele relinchava muito. Se eu saísse, era capaz de levar um coice”, explicou.

Pouco antes da entrada do animal, a lotérica estava cheia, com aproximadamente 25 pessoas. No momento em que o cavalo entrou no local, havia apenas três pessoas. Foram esses três rapazes que enfim conseguiram retirar o cavalo do local.

O dono do cavalo apareceu na lotérica posteriormente para pedir desculpas pelo ocorrido. Ele disse que o cavalo estava devidamente preso, mas alguém teria aberto a porteira e o deixado escapar.

Por Redação Jornal de Brasília

em 28/01/2021

