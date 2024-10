Embarcação naufraga e 9 tripulantes ficam à deriva, no Pará

O Navio-Patrulha “Pampeiro” da MB, foi acionado para realizar o resgate dos tripulantes (Foto: Reprodução | Redes sociais

Duas embarcações que estavam nas proximidades prestaram apoio e conseguiram resgatar todos os tripulantes.

Um empurrador que navegava acoplado a uma balsa, naufragou nas proximidades de Vila do Conde, no município de Barcarena, na Região Metropolitana de Belém, na noite da última terça-feira (15/10). De acordo com a Marinha do Brasil (MB), a tripulação da embarcação, composta por nove pessoas, se deslocou para a balsa, ficando à deriva. Por sorte, ninguém se feriu.

O Navio-Patrulha “Pampeiro” da MB, foi acionado para realizar o resgate dos tripulantes. Enquanto isso, duas embarcações que estavam nas proximidades prestaram apoio e conseguiram resgatar todas as vítimas do naufrágio, os quais passam bem. Momentos após a embarcação naufragar, os ocupantes gravaram vídeos quem mostram o empurrador sendo engolido pela água.

Segundo a Marinha, a balsa foi recolhida e não oferece riscos à navegação. Além disso, não há registro de poluição ambiental no local. A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) instaurou Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação para apurar as causas e responsabilidades do incidente. Até o momento, não se sabe o que fez o empurrador naufragar.

A MB coloca à disposição do cidadão, os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da CPAOR, (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagens instantâneas), para receber informações a respeito de qualquer situação que possa afetar a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis, a segurança da navegação, ou que represente risco de poluição ambiental.

