De férias, Ludmilla e Brunna Gonçalves trocam beijos durante topless no Caribe

(Foto: Reprodução/Instagram/@ludmilla)- Cantora está hospedada com a esposa Brunna em uma casa numa das ilhas mais caras de St. Barths, no Caribe.

De férias em St. Barths, no Caribe, Ludmilla compartilhou fotos sensuais ao lado da esposa, Brunna Gonçalves, na tarde desta terça-feira (27). Em uma das imagens publicadas no Instagram, a cantora de 28 anos e a ex-BBB 23 aparecem de topless, usando apenas a parte de baixo de seus biquínis e trocando beijos na villa de luxo que alugaram na ilha.

Em outra foto, Ludmilla está deitada em uma espreguiçadeira, enquanto Brunna, sentada em seu colo, dá à artista um pedaço de fruta na boca. “Ela é aquela”, escreveu a cantora na legenda da publicação.

Ludmilla, o irmão, Marcos Oliveira, e Brunna estão hospedados na Villa Bleu, uma residência de luxo com seis quartos, localizada na paradisíaca baía de Grand Cul de Sac. O imóvel conta com um acesso privativo à praia e custa cerca de R$ 35 mil a diária na baixa temporada, e na alta, como agora, a partir de R$ 57 mil.

