Com morte cerebral após dores de cabeça, grávida é mantida viva por aparelhos para bebê sobreviver no MT

Foto: Reprodução | Joyce de Sousa Araújo sofreu um aneurisma cerebral e está sendo mantida por aparelhos até o bebê completar 28 semanas. Ela está internada na Santa Casa de Rondonópolis.

Joyce Sousa Araújo, de 21 anos, está sendo mantida viva por aparelhos na Santa Casa de Rondonópolis, após ter sofrido um aneurisma e ter morte cerebral decretada, no dia 1º de janeiro. Por estar grávida de seis meses, os médicos optaram por essa medida, para resguardar a vida do bebê, até que se complete sete meses de gestação.

A jovem é natural de Araguaína, no Tocantins, mas morava em Jaciara (144 km de Cuiabá) na companhia do marido Mateus Borges da Silva, de 23 anos de idade, e outros dois filhos, um de 7 e outro de 3 anos. Conforme informado por Mateus, Joyce foi internada no dia 20 de dezembro, em um hospital do município, após sentir fortes dores de cabeça, que começaram após a gestação.

Com o agravamento do quadro, ela precisou ser transferida para a Santa Casa de Rondonópolis, onde passou por cirurgia, mas não resistiu à gravidade do caso e teve morte cerebral decretada no dia 1º de janeiro.

Conforme informado por Mateus, ainda não há previsão para o parto, mas é preciso completar pelo menos 28 semanas de gestação. Após a retirada do bebê, os aparelhos serão desligados.

“A situação dela é que ela deu um aneurisma na cabeça, infelizmente deu morte cerebral, aí como ela está grávida de seis meses, ela está nos aparelhos esperando inteirar as 28 semanas para poder tirar o bebê, aí quando tirar o bebê vai desligar os aparelhos. Desligando os aparelhos ela vai a óbito, porque o cérebro dela já faleceu, infelizmente”, explicou a marido de Joyce.

Diante da situação, a família de Joyce está pedindo ajuda financeira, através da chave PIX 636.426.643-69, que tem Bela Borges da Silva, irmã de Joyce, como beneficiária. O valor arrecadado será usado para fazer o translado do corpo da jovem para sua cidade natal.

