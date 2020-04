Defensor do isolamento, Wanderson de Oliveira pede demissão do Ministério da Saúde

Ele estava entre autoridades que mais participavam de ações de enfrentamento à covid-19 (Foto:Reprodução/TV Globo)

Em meio à pandemia do novo coronavírus, na manhã desta quarta-feira (15), o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, pediu demissão. A informação foi divulgada em nota oficial do órgão, segundo matéria do G1.

Ele estava entre as autoridades do Ministério que mais participavam de entrevistas e ações da pasta sobre o enfrentamento à covid-19. Assim como o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Wanderson também é defensor do isolamento social como estratégia de contenção do vírus.

Além dele, a Reuters informou que vários membros da equipe do ministro Luiz Henrique Mandetta se preparam para deixar a pasta junto com ele e mais quatro secretários devem sair assim que a demissão de Mandetta for formalizada.

Depois de uma reunião, na noite desta terça-feira (14), entre o ministro e seus auxiliares, Wanderson de Oliveira teria enviado por e-mail uma carta a seus subordinados em que avisava que a saída de Mandetta estava programada para “as próximas horas ou dias” e era a hora de se preparar para sair junto, já que só estava no cargo pela indicação do ministro.

Na carta, ele deixa claro que não há como dizer o momento exato da demissão do ministro e nem como ela será feita, se por um aviso formal e “respeitoso” ou uma demissão pelo Twitter – Bolsonaro já anunciou diversas indicações e trocas de ministro pelas redes sociais.

No entanto, o ex-secretário diz na carta que a gestão Mandetta teria acabado e que é necessária preparação para a mudança. Wanderson teria indicado ainda um substituto interino para tocar a secretaria na sua saída: o epidemiologista Gerson Pereira, atual diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis.

Por:Redação Integrada, com informações do G1 e do Terra

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...