Delegacia de combate a crimes discriminatórios é acionada para caso de transfobia na UFPA

DCE manifestou apoio ao estudante e acionou o órgão na noite da última segunda-feira (24)

Depois de o universitário Heitor Conceição, do curso de ciências sociais da Universidade Federal do Pará (UFPA), ter sido vítima de transfobia na instituição, entidades como a ONG Olívia e o Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior no Estado do Pará (Sindtifes) demonstraram apoio ao estudante em manifestos aqui publicados.

Na noite da última segunda-feira (24), data em que o caso se tornou público, foi a vez do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFPA se manifestar a favor do universitário, que foi agredido verbal e fisicamente durante uma festa do Centro Acadêmico de Odontologia no complexo do Vadião.

Em nota, o DCE afirmou que, apesar de, até a noite de ontem (24), o diretório não ter sido comunicado por parte do discente ou qualquer outro interessado sobre o caso, tendo ficado sabendo da situação por meio das redes sociais, “acionamos a Delegacia de Combate a Crimes Discriminatórios e Homofóbicos da Polícia Civil do Estado do Pará – DCCDH/PCPA, a Assessoria de Diversidade e Inclusão Social da Universidade Federal do Pará – ADIS/UFPA e a ONG OLÍVIA para acompanhar e tomar as medidas devidas e urgentes ao presente caso”.

LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

