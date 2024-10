Delegado Éder Mauro é entrevistado após Igor Normando não comparecer a debate do 2º turno da TV Liberal

Debate TV Liberal: Delegado Éder Mauro (PL) no estúdio durante entrevista — Foto: Eduardo Quemel/g1

Candidato do PL à Prefeitura de Belém foi entrevistado ao vivo após Igor Normando (MDB) não comparecer ao debate da TV Liberal.

O candidato à Prefeitura de Belém no segundo turno das Eleições 2024, delegado Éder Mauro (PL), foi entrevistado pela TV Liberal na noite desta sexta-feira (25), a dois dias das eleições. A entrevista ocorreu após o candidato Igor Normando (MDB) faltar ao debate.

Éder falou sobre como pretende resolver problemas relacionados ao lixo na capital paraense, sobre propostas para saúde, educação, as diferenças políticas que tem com o governador do Pará e sobre como deve conduzir a COP-30 em Belém, se eleito.

“Tanto o meu partido nunca foi contra a questão do meio ambiente contra a COP- 30 e muito menos eu”, afirmou.

Com mediação da apresentadora Priscilla Castro, a entrevista durou 25 minutos, sendo transmitida ao vivo, de Belém, pela TV Liberal e pelo g1.

A primeira pergunta feita a Éder Mauro foi sobre a questão do lixo em Belém. Ele falou sobre proposta de novo aterro sanitário, visto que o atual tem previsão de não receber mais lixo em fevereiro de 2025.

“Ninguém resolve isso sozinho, nós temos que reunir as três prefeituras [Belém, Ananindeua e Marituba] junto com os órgãos competentes, junto com o Ministério Público, junto com todo mundo que possa tratar da questão, principalmente do meio ambiente, para que a gente possa dar uma solução séria, definitiva, permanente. Inclusive com capacidade para que a gente possa fazer um novo aterro sanitário e de uma forma que a gente possa atender os três municípios”, afirmou.

Delegado Éder Mauro respondeu também perguntas sobre como vai articular politicamente projetos e recursos para Belém mesmo tendo fortes divergências com o governador do estado e o presidente da república e também sobre a COP-30.

“Essas narrativas de que nós somos negacionistas sempre são de pessoas que querem criar impacto para que tente denegrir a imagem daqueles que fazem o que é certo e defendem valores que são corretos”, disse.

O candidato também respondeu perguntas sobre seus programas da área da saúde. Éder Mauro diz que pretende usar a infraestrutura da rede particular para diminuir a fila de cirurgias eletivas.

Sobre a promessa em relação ao transporte público de fortalecer o BRT e implantar o bilhete único, o candidato disse que promete fazer com o que o BRT funcione de forma integrada, com o terminal de São Brás funcionando como ponto estratégico de interligação dos veículos do centro de Belém para os interiores dos bairros.

Éder Mauro também falou a respeito dos projetos que tem para a educação em Belém. O candidato do Partido Liberal disse que quer criar mais creches a partir de parcerias público-privadas.

“Vamos ter recurso para construir novas creches e, além de construir com os recursos da prefeitura, vamos construir creche através de participação público-privado através de convênio com igreja com as quais já estou conversando para que a gente possa fazer esse tipo de atendimento”, disse.

Cada candidato tinha um púlpito disponível e Éder Mauro pôde andar pelo estúdio e durante suas falas, mencionou por diversas vezes a ausência do candidato Igor Normando. O púpito de Igor ficou vazio durante a entrevista de Éder.

Considerações finais:

Em suas considerações finais na entrevista à TV Liberal, Éder Mauro destacou sua carreira e pediu votos para “resolver os problemas de Belém”.

Delegado Éder Mauro (PL) fala suas considerações finais no debate da TV Liberal

Como eram as regras do debate:

As regras do segundo turno da TV Liberal foram apresentadas e aceitas por representantes dos candidatos em reunião realizada na sede da TV, em Belém.

No entanto, o candidato Igor Normando ( MDB) não compareceu e alegou indisponibilidade por conta de compromissos de campanha. Já Eder Mauro chegou à TV minutos antes do horário previsto para o debate começar.

O debate teria quatro blocos:

1º bloco: temas livres e os candidatos apresentariam propostas e ideias ao longo de 10 minutos cada um.

2º bloco: cada candidato escolheria entre os temas determinados. Os dois teriam 5 minutos de fala por tema e este tempo seria adminstrado por eles mesmos.

3º bloco: temas livres e os candidatos apresentariam propostas e ideias ao longo de 10 minutos cada um.

4º bloco: cada candidato escolheria entre os temas determinados. Os dois teriam 5 minutos de fala por tema e este tempo seria adminstrado por eles mesmos.

Considerações finais

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/10/2024/07:52:39

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com