Deltacron: ‘não há motivos para preocupação’, afirma ministro da Saúde

Mais cedo, ele havia informado que o Brasil identificou dois casos da nova variante do coronavírus, sendo um no Amapá e outro no Pará. A comunidade científica internacional ainda estuda a capacidade de transmissão e letalidade da cepa.

Marcelo Queiroga argumenta que a OMS classificou a Deltacron apenas como ‘variante para monitoramento’ e não ‘variante de interesse ou preocupação’ (As informações são do O Liberal).

Queiroga anunciou a descoberta de casos da variante Deltacron no Pará e no Amapá (Foto:Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil)

