Dengue: Belém tem 1º registro de morte do ano e Sesma realiza bloqueio de área; saiba qual bairro

(Foto: Instituto Oswaldo Cruz)-O caso estava sob investigação epidemiológica e teve a confirmação no fim de semana.

Belém tem um caso de morte por dengue confirmado – é o que informa a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) nesta segunda-feira. O caso foi registrado no bairro do Reduto. A morte estava sob investigação epidemiológica, realizada pelo Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen/PA) e teve a confirmação no fim de semana. Não há outra morte causada pela dengue sendo investigada em Belém.

De acordo com o publicado pela Sesma, equipes da pasta realizaram o bloqueio da área onde faleceu uma vítima de Dengue Grave em Belém. Trata-se de uma mulher de 21 anos de idade, residente no bairro Reduto. A mulher começou a manifestar sintomas da doença em 26 de fevereiro e faleceu no dia 06 de março, em um hospital particular.

“A Sesma reforça que, quando há uma morte suspeita em decorrência da dengue, são analisados exames laboratoriais, relatórios clínicos, aspectos epidemiológicos e o atestado de óbito da vítima. O procedimento segue orientações do Ministério da Saúde. Caso julguem necessário, as equipes da Secretaria, adicionalmente, realizam entrevistas com familiares e outras pessoas do círculo social dos pacientes para levantar mais informações. As equipes da secretaria seguem monitorando o aparecimento de outros possíveis casos suspeitos da doença na área”.

Até o momento, Belém notificou 1.174 casos de dengue, sendo 503 confirmados, 297 descartados e 363 seguem em análise. Os bairros com maior registro de casos são Guamá (74), Cremação (40) e Pedreira (32).

Orientação

A Sesma orienta que, em casos de síndrome febril acompanhada de pelo menos dois outros sintomas da doença (como dor de cabeça, dor muscular, dor ocular, náuseas, vômitos e manchas vermelhas na pele), a população deve procurar atendimento médico em uma unidade de saúde para avaliação inicial e classificação de risco.

Ações intensificadas

Desde o início do ano, ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor de transmissão da dengue, zika e chikungunya, vêm sendo intensificadas em Belém, principalmente nos bairros com maior incidência da doença. Até agora já foram realizados onze mutirões, contemplando os bairros do Jurunas, Guamá, Barreiro, Marambaia, Cremação, Condor, Pedreira e os distritos de Icoaraci, Mosqueiro e Outeiro.

Prevenção

A Sesma reforça ainda que o procedimento básico que previne a dengue é evitar água parada, tampar bem caixas d’água e cisternas, estar sempre verificando para que não fique água acumulada nos baldes e quintais, acondicionar corretamente o lixo em saco plástico, estar atento às coletas de lixo domiciliar e receber para visita em sua residência o Agente de Combate a Endemias (ACE), que estará identificado com crachá da Secretaria Municipal de Saúde.

Disque endemias

Para garantir que a população possa fazer denúncias de casos suspeitos dessas doenças e de locais que possam ser criadouros para o mosquito Aedes aegypti (casas e terrenos abandonados), assim como solicitar a visita de um ACE, a Prefeitura de Belém, por meio da Sesma, disponibiliza o Disque Endemias (3251-4218).

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/03/2024/16:36:12

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...