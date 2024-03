Chacina no interior: Idoso mata 9 assaltantes que invadiam seu sítio; veja vídeo

(Foto: Reprodução)- Ele vendeu seu trator para comprar uma sub-metralhadora e matar os inimigos.

Brasil – Um fazendeiro, de 63 anos, residente no interior do Piauí, tomou uma medida drástica para proteger sua propriedade após ser alvo recorrente de assaltos por uma mesma quadrilha. Na última tentativa de invasão à sua fazenda, ele agiu com firmeza e executou todos os nove criminosos que tentaram roubá-lo, realizando uma verdadeira chacina.

De acordo com informações policiais, a fazenda do senhor, localizada em uma área remota da região, foi alvo de assaltos repetidos nos últimos dois anos. A mesma quadrilha já havia realizado quatro investidas anteriores contra a propriedade, levando o fazendeiro a tomar medidas extremas para se proteger.

Em seu depoimento às autoridades, o fazendeiro revelou que previa o retorno dos assaltantes e se preparou para enfrentá-los. “Eu sabia que eles voltariam, então vendi um trator e comprei uma submetralhadora, porque as armas que eu tinha eles levaram todas, já estava esperando por eles, desta vez, porém, preparado”, disse ele.

No momento do assalto, os marginais foram recebidos a tiros pelo fazendeiro, que utilizou sua nova arma para se defender. O confronto resultou na chacina dos nove assaltantes, que foram eliminados pelo proprietário da fazenda.

A polícia local está investigando o caso para determinar a legítima defesa do fazendeiro e garantir que ele agiu dentro dos limites da lei.

Até o momento, não foram registradas acusações formais contra o fazendeiro, que permanece em liberdade enquanto o caso é apurado.

