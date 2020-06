Departamento Penitenciário Nacional doa 2.300 testes rápidos de covid-19 para presídios paraenses

Segundo a Seap, testes serão distribuídos para todas as unidades prisionais do Estado, conforme necessidade de cada uma.(Foto:Reprodução)

Neste domingo (31), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) recebeu 2.300 mil testes rápidos de covid-19, doados pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

O material foi recebido pela Diretoria de Logística, Patrimônio e Infraestrutura, que contabilizou 92 caixas com 25 testes em cada, que serão distribuídas para todas as unidades prisionais do Estado, conforme necessidade de cada uma.

Além dos testes, a Seap informou que também foram entregues cerca de 39 mil máscaras descartáveis e 30 mil jalecos para uso dos profissionais de saúde nas unidades prisionais.

A SEAP receberá ainda mais 65.500 mil máscaras, também como doação do Depen, que somaram as mais de 170 mil máscaras que já foram entregues em todas as 48 casas penais do Pará. Estas por sua vez, serão destinadas apenas para os custodiados que, segundo a Seap, já utilizam máscaras e contarão com mais este reforço no combate à covid-19.

Detentos infectados

Segundo noticiado por O Liberal nesta semana, atualmente, há 148 internos infectados com o novo coronavírus no sistema penitenciário paraense, mas a Seap informou que não há óbitos entre os internos. Entre os servidores, segundo o último balanço, são 490 contaminados (sendo 239 recuperados) e cinco mortos.

Ainda segundo a Seap. equipamentos de proteção individual são entregues e repostos semanalmente. Mais de 170 mil máscaras, 20 mil pares de luvas, 10 mil litros de álcool em gel e 600 garrafas de 2 litros de álcool 70% líquido já foram entregues, além da produção própria de máscaras de tecidos e capotes.

Para tentar reduzir o risco de contágio entre custodiados, são oferecidos limpeza e desinfecção diária das unidades, ações de saúde com imunizações, além da implantação da vídeo-visita e vídeo-entrevista.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

