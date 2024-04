Deputada fala sobre prisão de Wlad pela PF: “era perseguida”

Deputada Renilce Nicodemos (MDB-PA) | Celso Lobo (AID/Alepa)

Ex-parlamentar Wladimir Costa foi preso hoje no aeroporto de Belém.

Na manhã desta quinta-feira (18), a Polícia Federal (PF) prendeu o ex-deputado federal Wladimir Costa, conhecido como Wlad, no Aeroporto Internacional de Belém (PA), por envolvimento em violência política. Segundo a PF, a prisão é decorrente da prática de violência política, incluindo crimes eleitorais, como os cometidos contra a deputada federal Renilce Nicodemos (MDB-PA) nas redes sociais. Os agentes da PF abordaram o ex-parlamentar ao desembarcar em Belém e ele foi encaminhado ao sistema prisional do estado. A prisão preventiva foi requerida pela PF devido à recorrência desses crimes.

Conforme o inquérito da PF, o ex-deputado proferiu xingamentos contra a parlamentar, além de compor uma música difamatória, espalhar faixas pelas ruas de Belém e até contratar carro de som para proferir insultos contra a deputada. Em transmissões ao vivo na internet, ele também teria incitado seus seguidores a agredirem a deputada. A decisão judicial também determinou a remoção das postagens nas redes sociais que foram o motivo da ordem de prisão.

Enquanto isso, a deputada Renilce Nicodemos agradeceu ao trabalho realizado pela Polícia Federal.

“Há seis meses venho sendo vítima de diversos crimes cometidos pelo cidadão mencionado acima, o que nos levou a optar por não participar do debate público e defender nosso direito à intimidade perante o Poder Judiciário. Nesse sentido, apresentamos uma denúncia à Justiça Eleitoral, que resultou na abertura de um inquérito pela Polícia Federal, culminando na operação realizada hoje”, afirmou à CNN.

“Quero expressar minha gratidão pelo trabalho das autoridades e depositar minha total confiança na Polícia Federal e na Justiça Eleitoral, que compreenderam a importância de agir com firmeza neste caso”, concluiu a deputada.

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/04/2024/08:44:19

