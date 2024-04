Polícia apreende 5 kg de skunk em onibus no sudoeste do Pará

Tabletes de droga foram encontrados dentro de caixa de som transportada em ônibus na rodovia Transamazônica | Foto: Divulgação/PC

Agentes da Polícia Civil do Pará interceptaram um ônibus intermunicipal que levava caixa de som com 5 kg de skunk. Droga foi apreendida em Altamira, no sudoeste do Estado.

O tráfico de drogas é uma das principais fontes de renda do crime organizado. Para desarticular este mercado ilegal, os setores de inteligência e ostensividade das forças de segurança pública travam uma verdadeira batalha para tirar a maior quantidade possível de entopercentes de circulação e, assim, neutralizar boa parte dos lucros das organizações criminosas.

A Polícia Civil do Pará, em articulação com agentes da Polícia Militar em Santarém, deflagrou a Operação Rota da Seda na última quarta-feira (17) e conseguiu interceptar uma grande quantidade de droga transportada em um ônibus intermunicipal em Altamira, no sudoeste do estado.

A apreensão da droga, análoga a skunk, também conhecida como “supermaconha”, ocorreu na rodovia Transamazônica (BR-230), no sentido Altamira-Brasil Novo. Agentes da PC receberam a informação de que o ônibus intermunicipal estaria levando a grande quantidade de drogas e os policiais realizaram a interceptação do coletivo.

Ao buscarem no bagageiro do veículo pela carga ilícita, encontraram uma caixa de som suspeita. Ao abrirem o objeto, identificaram que ele continha 4 tabletes da droga que pesavam pouco mais de 1 kg cada em seu interior. No total, cerca de 5 kg de entorpecentes foram apreendidos.

A carga tinha como destino a cidade de Marabá, no sudeste do Pará. Segundo a Polícia Civil do Pará, a Operação Rota da Seda permanece em andamento com objetivo de identificar e localizar os responsáveis pelo envio e recebimento do material ilícito.

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/04/2024/08:05:19

