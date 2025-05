Deputado e Vereador do Pará levam fuzil e pistola para dentro de gabinete na Câmara

Em imagens postadas nas redes sociais, o Deputado Delegado Caveira aparece empunhando a arma curta ao lado do vereador bolsonarista Zezinho Lima de Belém, que segura o fuzil. -(Foto>Reprodução)

O Deputado Delegado Caveira, esteve em Novo Progresso (PÁ), neste final de semana e participou da Festa do Costelão na Comunidade de Alvorada da Amazônia.

Entrada do arsenal no Legislativo, segundo fontes da Câmara, não foi autorizada ou comunicada pelo parlamentar à Polícia Legislativa da Casa

Não há registro, na história da Casa, de um parlamentar com tal arsenal dentro do Congresso.

Deputado pelo PL de Jair Bolsonaro pelo Pará, o Delegado Caveira levou para dentro do gabinete dele, na Câmara, um fuzil e uma pistola.

Em imagens postadas nas redes sociais, o parlamentar aparece empunhando a arma curta ao lado do vereador bolsonarista Zezinho Lima, que segura o fuzil. “Somos armamentistas. Defendemos o porte de arma para o cidadão de bem. Ele, no Congresso Nacional, e eu, na Câmara Municipal de Belém.”

Procurado pelo Radar, o vereador disse que as armas que aparecem na imagem são verdadeiras. “São de propriedade do deputado federal delegado Caveira”, diz.

Não há registro, na história da Casa, de um parlamentar com tal arsenal dentro do Congresso.

O transporte de armas de fogo, ainda mais de grosso calibre, é regulamentado por regras rígidas. Em geral, o porte de fuzil no Brasil é proibido para civis — não é o caso do deputado, que é policial civil.

Um policial civil tem direito a portar a arma de fogo da corporação fora do serviço, mas deve ter cautelas adicionais e não ostentar a arma em locais com aglomeração de pessoas. Essa permissão se aplica a armas institucionais ou de propriedade particular.

A Câmara tem regras rígidas de segurança, com uso de detectores de metal, para evitar a entrada de armas no Legislativo. No caso do Delegado Caveira, o sistema não funcionou.

Integrante da Bancada da Bala no Congresso, Delegado Caveira é conhecido por defender medidas populistas e inconstitucionais nas redes, como a pena de morte.

Fonte:Com informações Veja Abril/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/05/2025/08:35:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...