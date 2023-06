Deputado paraense Éder Mauro bate-boca com relatora da CPMI de 8 de janeiro: ‘cale a boca’

(Foto:Reprodução) – Confusão ocorreu durante o depoimento do ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques; audiência precisou ser suspensa por 5 minutos

O primeiro dia de depoimentos de testemunhas convocadas pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os ataques em Brasília no dia 8 de janeiro já teve o primeiro tumulto entre parlamentares. Na manhã desta terça-feira (20), a audiência para ouvir o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques precisou ser suspensa por cinco minutos após um bate-boca entre o deputado federal paraense Éder Mauro (PL/PA) e a relatora da Comissão, senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

Durante a confusão, Eliziane questionava Silvinei sobre uma suposta agressão que ele teria cometido contra um frentista que teria se recusado a lavar uma viatura. A pergunta, fora do foco da investigação da CPMI, irritou políticos da oposição, entre eles Éder Mauro, que protestou. A senadora reagiu: “Não vou aceitar que parlamentar nenhum tente cercear minha voz.

Deputado [Éder Mauro], vossa excelência nem é integrante desta comissão. Então, simplesmente, se cale. Se cale, porque quem está falando é a relatoria da comissão e eu não vou aceitar nem você nem ninguém. Vá gritar em outro lugar, aqui não, respeite a comissão. Cale a sua boca, respeite a comissão. Cale a boca”, declarou Eliziane.

Fonte: O Liberal

