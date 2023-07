Deputado Wescley e família sofrem acidente na Transamazônica

Na última terça-feira (25), o Deputado Estadual Wescley Tomaz e sua família se envolveram em um acidente de carro na rodovia Transamazônica próximo da cidade de Rurópolis (PA).

Imagens mostram o estado em que o carro ficou após o acidente. Segundo relato do próprio deputado, a sua família estava retornando de Marabá quando chegaram em um ponto da Rodovia Transamazônica que tinha uma descida com uma curva no meio. No entanto, devido às condições da estrada, que apresentava piçarra solta, e ao fato de ser noite com visibilidade reduzida, o deputado perdeu a curva.

Ao tentar corrigir a trajetória, o veículo não teve estabilidade suficiente para completar a curva, resultando no acidente. De acordo com informações da Assessoria de Imprensa do deputado, todos os membros da família sofreram apenas ferimentos leves no acidente. Apesar do ocorrido, a família recebeu assistência médica, passou por exames e encontra-se em recuperação.

Fonte: Portal Giro/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2023/05:25:27

