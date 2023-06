Deputados de partidos da base de Lula assinam pedido de impeachment

Juntos, MDB, PSD e União Brasil comandam oito Ministérios no governo federal

Vários deputados filiados ao MDB, ao PSD e ao União Brasil assinaram o mais recente pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protocolado na Câmara. Juntos, esses partidos comandam oito Ministérios no governo federal.

O MDB está à frente dos Transportes, Planejamento e Cidades. O PSD chefia Agricultura e Pecuária, Pesca, e Minas e Energia. Já o União Brasil comanda Turismo e Comunicações.

Os signatários do pedido de impeachment filiados ao MDB foram Delegado Palumbo (SP) e Thiago Flores (RO). No PSD, a adesão foi de Sargento Fahur (PR). Já no União Brasil, Rodrigo Valadares (SE) manifestou apoio à abertura do processo de afastamento de Lula.

A lista conta com um total de 47 parlamentares que assinaram o pedido de impeachment, incluindo representantes de oito partidos: PL, PP, PSD, Novo, Republicanos, MDB, Podemos e PSDB.

Veja a lista completa:

Evair De Melo (PP-ES) Cabo Gilberto Silva (PL-PB) Amalia Barros (PL-MT) Sargento Fahur (PSD-PR) Zé Trovão (PL-SC) Marcelo Moraes (PL-RS) Luiz Philippe de Orléans e Bragança (PL-SP) General Girão (PL-RN) Professor Paulo Fernando (Republicanos-DF) Bia Kicis (PL-DF) Mario Frias (PL-SP) Mauricio Marcon (Podemos-RS) Chris Tonietto (PL-RJ) Nikolas Ferreira (PL-MG) Fabio Costa (PP-AL) Coronel Meira (PL-PE) Coronel Telhada (PP-SP) Gustavo Gayer (PL-GO) Carlos Jordy (PL-RJ) Delegado Palumbo (MDB-SP) Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS) Daniela Reinehr (PL-SC) Delegado Caveira (PL-PA) Silvia Waiãpi (PL-AP) Sargento Gonçalves (PL-RN) Junio Amaral (PL-MG) Fernando Rodolfo (PL-PE) Bibo Nunes (PL-RS) Delegado Paulo Bilynsky (PL-SP) Abilio Brunini (PL-MT) Coronel Chrisóstomo (PL-RO) Capitão Alberto Neto (PL-AM) Clarissa Tercio (PP-PE) Rodolfo Nogueira (PL-MS) Rodrigo Valadares (União-SE) Luiz Lima (PL-RJ) Carla Zambelli (PL-SP) Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG) Marcel Van Hattem (Novo-RS) André Fernandes (PL-CE) Thiago Flores (MDB-RO) Lucas Redecker (PSDB-RS) José Medeiros (PL-MT) Caroline De Toni (PL-SC) Mauricio Souza (PL-MG) Júlia Zanatta (PL-SC)

Para que um processo de impeachment seja instaurado na Câmara, é necessária iniciativa do presidente da Casa, Arthur Lira (PP).

