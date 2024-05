(Foto: Reprodução vídeo)- Nessa segunda-feira (13), um homem identificado como Isaías Vieira da Silva, de 36 anos, foi executado dentro de uma clínica de fisioterapia, no centro de Arapiraca, localizado em Alagoas. Um vídeo que anda circulando nas redes sociais, é possível observar a vítima saindo da clínica após uma sessão e sendo atacado pelo suspeito.

O suspeito estava vestido com uma calça escura e camisa de mangas compridas, no estilo social. Debaixo do braço, ele estava carregando uma Bíblia, onde ele supostamente escondia uma arma de fogo. As imagens mostram o exato momento em que o suspeito atravessou a recepção, onde a vítima estava sentada e usando o celular.

Na sequência, é possível ver o suspeito mexendo em um celular e o guardando no bolso da calça. Logo em seguida, a vítima se levanta para deixar o local. Nesse momento, o criminoso se aproxima e retira a arma de fogo, apontando-a para a cabeça de Isaías e realizando os disparos que ceifou a vítima do homem. Com Isaías, foi encontrado um revólver calibre 32 contendo seis munições. Outras três munições estavam na bolsa que a vítima carregava quando foi assassinada.

A polícia revelou que aproximadamente um mês atrás, a vítima havia sido alvo de um atentado, o que acabou resultando em um ferimento na perna, razão pela qual estava fazendo tratamento fisioterápico na clínica onde ocorreu o crime.

Testemunhas que presenciaram o crime relataram às autoridades que, logo após o homicídio, o suspeito chegou a fotografar a vítima antes de empreender fuga do local do crime a pé. A Delegacia de Homicídios de Arapiraca divulgou imagens que foram capturadas pelas câmeras de segurança do criminoso momentos antes do crime acontecer.

VÍDEO:

VÍDEO | Pistoleiro executa homem em clínica com arma escondida dentro de bíblia.

Leia mais:https://t.co/6xRp5aY7SM pic.twitter.com/NLO63UwISi — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) May 16, 2024

