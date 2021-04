Pastor é preso suspeito de estupro de vulnerável em Terra Santa, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O pastor se prontificou a passar um medicamento no pé da adolescente que o acompanhou até o carro. No veículo, o homem tocou nos seios da menina e tentou beijá-la na boca, além de falar que a adolescente era muito bonita.

De acordo com informações da polícia, o pastor estava com a esposa e duas crianças em um balneário. A adolescente de 12 anos estava tomando banho de rio quando foi picada por algum bicho.

Um pastor foi preso em flagrante em Terra Santa, no oeste do Pará, suspeito de estupro de vulnerável. O suposto crime aconteceu na quarta-feira (28) em um balneário. A vítima é uma adolescente de apenas 12 anos.

