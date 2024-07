Vídeo: Nuvem de poeira na BR-163 resulta em grave acidente em Novo Progresso

Motoristas que precisam transitar pela rodovia Cuiabá/Santarém (BR-163), principalmente nos trechos que interligam as cidades entre Castelo de Sonhos, Novo Progresso e Moraes Almeida, no sudoeste paraense, têm que dobrar a atenção com as nuvens de poeira. Como a rodovia corta estas cidades e comunidades, que ainda tem trechos não asfaltados às margens da rodovia e com buracos, a poeira levantada resultante do período de estiagem, é intensa, formando nuvens que dificultam a visibilidade de quem vem e de quem vai.

Infelizmente, essa situação resulta em acidentes, como a colisão entre duas carretas na tarde desta terça-feira, distante 5 km da cidade de Novo Progresso, sentido Miritituba.

Assista ao vídeo

A colisão aconteceu nas proximidades do Posto Batista (BADAJOS) onde com ameaça de chuva um forte vento levantou uma nuvem de poeira que invadiu a rodovia, causando acidente entre as carretas. “Uma carreta colidiu na traseira da outra’. Os motoristas foram socorridos pela equipe de socorro da Via Brasil com escoriações pelo corpo e estão bem.

E preciso muita atenção ao cruzar estes trechos que não tem asfaltamento e por conta do período seco, a poeira impede a visibilidade dos motoristas. No vídeo e fotos publicadas por nas redes sociais, é possível ver que a batida foi violenta, e a parte frontal das carretas ficou destruída, houve um congestionamento ao longo da rodovia.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2024/06:31:37

