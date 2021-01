Derrotas de CSA e Juventude mantêm Cuiabá em 3º antes do confronto com Guarani; América e Chape na Série A

As derrotas do CSA e Juventude, ontem, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B deixaram o Cuiabá mais próximo do acesso para o Brasileirão deste ano.

Os adversários diretos estacionaram nos 52 pontos e ficaram três atrás do Dourado, que só depende de si nos quatro jogos restantes até o final da temporada para subir. Amanhã o time de Mato Grosso encara o Guarani, na Arena Pantanal, em mais um jogo decisivo.

Ontem, o CSA foi a Curitiba, não conseguiu impor seu jogo e perdeu por 2 a 0 para o Paraná, que briga contra o rebaixamento. O Juventude, por sua vez, fez um jogo duro no clássico contra o Brasil de Pelotas, mas saiu derrotado por 2 a 1 e ficou mais distante do acesso.

Agora, o Cuiabá tem outros quatro jogos pela frente, sendo com Guarani e Sampaio Corrêa em casa, onde tem amplo domínio e uma das melhores campanhas da competição como mandante. O atacante Maxwell espera aproveitar a força caseira para vencer as duas partidas na Arena Pantanal, a começar pelo Guarani, e chegar aos 61 pontos que podem garantir o acesso.

“A expectativa para o jogo contra o Guarani são as melhores possíveis. Dentro da nossa casa somos fortes, temos feito bons jogos, assim como fora também, mas em casa temos que manter o ritmo, nos impor e buscar os três pontos desde o início do confronto, claro que sempre respeitando a equipe do Guarani”, declarou.

Fora de casa os confrontos são contra o Paraná e contra o CRB, times que não têm mais chance de acesso. Apenas o Paraná briga desesperadamente para evitar o rebaixamento.

O América MG -comandado pelo técnico Lisca – empatou, ontem à noite, com o Náutico e já garantiu a vaga para a Série A do ano que vem, assim como a Chapecoense, vice líder da Série B, venceu o Figueirense e conseguiu a segunda vaga.

Classificação

1 América MG 67 pontos

2 Chapecoense 66

3 Cuiabá 55

4 CSA 52

5 Juventude 52

6 Guarani 48

7 Ponte Preta 48

8 Operário PR 48

9 Avaí 47

10 Brasil de Pelotas 47

11 CRB 46

12 Sampaio Correa 45

13 Confiança 42

14 Cruzeiro 44

15 Náutico 38

16 Vitória 37

17 Figueirense 36

18 Paraná 33

19 Botafogo SP 30

20 Oeste 23

