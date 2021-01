Homem é assassinado a pauladas na 18ª Rua em Itaituba, PA

Um homem ainda não identificado aparentando ter de 20 a 30 anos foi assassinado a pauladas na manhã desta quarta-feira, 13 de Janeiro de 2021, por volta das 05hs00, na 18ª Rua, na 2ª Travessa após a Raimundo Preto do Bairro Bela Vista, em Itaituba. – (Foto:Reprodução)

A vítima foi encontrada por populares as margens da rua, ao lado de uma bicicleta, de um pedaço de madeira usado no crime, e trajava camiseta e estava só de cueca, com uma tatuagem nas costas do lado direito. Policiais civis e militares estiveram no local, em seguida o IML fez a remoção do corpo. A polícia já está investigando o crime, e procura saber quem é a vítima, e quem cometeu o crime.

(Tatuagem no corpo da vitima)

Fonte: Junior Ribeiro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...