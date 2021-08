Derrubada liminar que suspendia seleção do concurso da PRF

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A decisão que derrubou a liminar é do desembargador federal Rogério Fialho Moreira, do TRF5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região). Ele acatou o pedido da União por entender que a suspensão do concurso compromete o trabalho da PRF e gera “grave lesão à ordem administrativa”. O MPF ainda pode recorrer.

O motivo da derrubada seria por conta de que para o Ministério Público Federal a regra de cotas adotada para correção das provas discursivas fosse revista pela banca, a fim de garantir a reserva de 20% dos postos a candidatos negros em todas as fases do certame, e não apenas na apuração da classificação final.

