Briga entre mulheres termina com vítima esfaqueada e morta, em Jacareacanga

(Foto:Reprodução) – Uma briga entre duas mulheres terminou com uma pessoa morta, em Jacareacanga, na região sudoeste do Pará, na madrugada desta quinta-feira (19).

A vítima, identificada como Edileuza Couto, foi morta com uma facada na altura do peito, e a suspeita, identificada como Edivania Kayz da Silva Oliveira, foi presa logo após o crime.

Segundo informações, o caso aconteceu em Vila do Sitônio, localizada nas proximidades da Praça Central de Jacareacanga. A vítima ainda chegou a ser socorrida e levada para o hospital. Contudo, não resistiu ao ferimento e foi a óbito.

A Polícia Militar informou que após o crime uma guarnição foi acionada por populares. Rondas ostensivas no perímetro da praça foram feitas e a suspeita foi presa. Ela não esboçou nenhuma reação durante a prisão.

Edivana kayz, juntamente com a arma do crime, foram apresentadas na Delegacia de Polícia. Aos policiais, a mulher afirmou que desferiu o golpe de faca em legítima defesa, depois de uma discursão no quarto da vila. Ela responderá por homicídio. A faca usada no crime foi encontrada quebrada no quarto.

Fonte: Portal Buré

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...