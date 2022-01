DESAPARECIDO: Homem que saiu do Mato Grosso para trabalhar em um garimpo em Moraes de Almeida

(Foto:Reprodução) – O último contato que teve com a família foi em novembro de 2021, familiares estão em busca do paradeiro de Robson; qualquer informação é bem-vinda

Familiares estão à procura de Robson Silva dos Santos, de 32 anos de idade. O último contato que teve com a família foi no dia 18 de novembro de 2021, por WhatsApp; depois desta data não deu mais notícias (esta data aparece como a última vez que ele esteve online no WhatsApp). As informações são Portal da Cidade Novo Progresso

Segundo informações de familiares ele havia saído da cidade de Pontes e Lacerda – MT, com destino à cidade de Moraes de Almeida, para trabalhar em um garimpo.

Robson tem uma filha pequena que está que está sentindo a falta do pai e os familiares não sabem o que dizer para a criança.

Informações podem ser passadas para a esposa pelo celular (65)99236-9151 (falar com Leiliane).

Qualquer informação sobre o paradeiro de Robson é bem-vinda!

