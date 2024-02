Polícia Militar prende suspeito de estupro em Tucuruí após perseguição

(Foto: Reprodução | Gazeta do Pará)- Indivíduo é detido após vítima gritar por socorro durante discussão na rua.

A Polícia Militar de Tucuruí efetuou a prisão de um homem acusado de estupro na tarde deste sábado (17). O crime ocorreu na Rua Porto da Balsa, no Bairro Conquista, e o suspeito foi identificado como Wanderson Medeiros de Oliveira.

Segundo informações da polícia, uma equipe realizava patrulhamento ostensivo na Transcametá (KM04) quando avistou um casal discutindo. Wanderson estava em uma motocicleta vermelha modelo Biz, enquanto a vítima caminhava ao seu lado.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu para dentro de uma serralheria na Rua Porto da Balsa, enquanto a vítima começou a gritar que havia sido violentada. Os policiais iniciaram uma perseguição ao suspeito, que caiu da moto e tentou se esconder em um banheiro, sendo detido pela guarnição.

A vítima, que apresentava escoriações pelo corpo, foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade para realização de exames, e posteriormente à delegacia para prestar depoimento.

Wanderson Medeiros de Oliveira foi encaminhado à 15ª Seccional Urbana de Tucuruí para os procedimentos legais cabíveis. O caso está sendo investigado pelas autoridades competentes.

Fonte: Gazeta do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2024/09:23:29

