Detento é encontrado morto em presídio agrícola de Marabá, no PA

(Foto:Reprodução) – Kaynathan Lima da Silva foi encontrado com indícios de asfixia mecânica e estava na unidade há seis dias.

O detento Kaynathan Lima da Silva foi encontrado morto, nesta segunda (7), no Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes (Crama), em Marabá, no sudeste do Pará, de acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe).

A direção da unidade prisional informou que o preso foi encontrado com indícios de asfixia mecânica e que ele estava na unidade há seis dias. Ainda segundo a direção, o interno havia informado que seria “neutro” e que poderia ficar em qualquer bloco, pois não tinha rivalidades com outros presos, nem fazia parte de associação criminosa.

A Susipe informou, em nota, que todas providências legais foram tomadas. O Instituto Médico Legal removeu o corpo e a Polícia Civil investiga o caso.

Ainda segundo a Susipe, a família do detento foi informada e o traslado do corpo está sendo providenciado de Marabá para Ourém, onde a família mora.

Por G1 PA — Belém

