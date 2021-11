Radialistas usam mordaça para divulgar perseguição em ameaça do Presidente da Câmara de Novo Progresso

Charles Prazeres e Reinaldo Jui (Foto:Divulgação) – O presidente da Câmara Municipal de Novo Progresso, Chico Sousa (PSC), foi destaque na semana passada no programa diário “língua preta”, apresentado pelo radialista RJ e Charles Prazeres, onde enfocaram uma reportagem do Jornal Folha do Progresso, que divulgou a Farra de Combustível, feito este denunciado a justiça pelo Advogado Antônio Bove Filho.

Chico Sousa avançou rapidamente com sua equipe, e enviou diversos ofícios solicitando documentos e prestação de contas da emissora com licença pública. A ameaça que surge repentinamente, vem em tom de represarias, ou vocês param de falar da minha pessoa, ou eu vou fechar esta emissora, nos bastidores o presidente da câmara enfoca a glória de ser o edil presidente. Vale lembrar que os servidores do legislativo são contratados e nomeados, o concurso público não foi realizado para preencher as vagas! Os servidores são de confiança do Presidente.

Em dois mandatos consecutivos como presidente da Câmara Municipal (o segundo não foi questionado na justiça -foi proibido reeleição), Chico Sousa, trabalhou com apoio dos profissionais da imprensa, o mandato nunca foi alvo de críticas e /ou denúncias, desta vez uma única denúncia já mostrou o tom de agressividade do Presidente, que ameaça usar do poder (Presidente da Câmara) para reprimir a imprensa. Na outra ele jogou um tijolo na cabeça do proprietário do Jornal Dia Dia, por colocar seu nome (Chico Sousa) em denúncia de farra das diárias em acusação do ex-prefeito Osvaldo Romanholi. Leia AQUI

Detalhes

Em ‘reprise’ do programa transmitido pela rádio comunitária Cultura-FM, também pelo Facebook, o jurídico do Jornal Folha do Progresso, analisou se houve abusos e definiu que; “os radialistas fizeram comentários sobre a notícia publicada pelo Jornal Folha do Progresso, que envolve o presidente da casa legislativa, podia ser qualquer outro político que iriam fazer o mesmo comentário”. Como cidadão e principalmente por serem radialista tem direito de se pronunciarem diante de fatos e reclamar do presidente, governador, prefeito e/ou vereador entre outros. “Expressar opinião, expressar indignação com coisas que não estão corretas na cidade”, é o mínimo que lhes tem direito. “Crítica sim”, ofensa moral, não, concluiu.

Processos

Além dessa ação, o presidente da câmara tem outras denúncias em andamento, ele é acusado de favorecer empresa de contabilidade para ganhar licitação, esta denúncia está sendo investigada pelo MP (Ministério Publico). Outros estão sendo apurados para serem protocolados a pedido de providências na justiça.

Intocável

Denunciado por farra de combustível; Chico Sousa diz ser INTOCÁVEL, a Justiça e Ministério Público não podem processá-lo.

Em participação do Programa Jornal do Meio Dia, na rádio Cultura FM, o apresentador Édio Rosa recebeu o presidente da câmara municipal de Novo Progresso, vereador Chico Sousa, o principal acusado, da Farra do Combustível, o assunto foi a pauta do programa nesta quinta-feira, 11 de novembro de 2021.

Ignorando a gravidade da denúncia, pleiteada na justiça através de ação Popular, pelo advogado, onde mostra todo o esquema de corrupção na farra de combustível, Chico Sousa disse aos ouvintes da cultua FM, que MP (Ministério Público) e TJPA (Justiça) não são competentes para processá-lo. Conforme áudios da entreveis o Edil, deixou transparecer que somente o TCM (tribunal de contas dos municípios) pode processá-lo.

O Jornal Folha do Progresso está, analisada a entrevista (vídeo) e trará na próxima semana o assunto em pauta e a entrevista na integra.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

