Detran prorroga prazo para que motoristas paraenses regularizem lacres nos veículos

Detran volta a disponibilizar lacres para veículos voltam em Belém e interior — Foto: Divulgação

De acordo com uma portaria publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira (5), prazo foi estendido até o dia 31 de julho.

O Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA) prorrogou o prazo para que os motoristas paraenses coloquem os lacres nos veículos. De acordo com uma portaria publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira (5) os motoristas do estado tem até o dia 31 de julho para se regularizar.

Segundo a primeira portaria, lançada em abril deste ano, os condutores deviam colocar os lacres nos veículos até o fim do processo licitatório, que já ocorreu. Porém, devido a falta de lacres e o grande número de motoristas que procuraram o órgão para se regularizar, o Detran decidiu prorrogar o prazo.

Ainda segundo o Departamento, 120 veículos em média eram lacrados por dia antes da falta do lacre. Desde que o serviço foi retomado, no dia 26 de junho, este número saltou para uma média de 200 por dia. O Detran informou que recebeu um reforço de três agentes do Corpo de Bombeiros para ajudar com a demanda.

