Festival de informática vai reunir mais de 300 hackers em Belém

Programação contará com especialista em tecnologia da informação, além da etapa classificatória do maior campeonato hacking do país.

O Festival Roadsec, que promove a integração da comunidade hacker, chega a Belém neste sábado (6). A programação vai reunir durante um dia de atividades amantes de tecnologia em palestras, desafios e campeonatos sobre segurança da informação. A organização do evento espera receber mais de 300 participantes no Hotel Sagres, no bairro de São Brás, entre estudantes, profissionais e empresas de T.I.

Entre o destaque da programação deste ano está o PhD em Engenharia da Computação Stefano Zanero, que vai falar sobre proteção de sistemas ciberfísicos. Além disso, Susane Sousa, coordenadora de infraestrutura de um classificado de empregos online, também fala sobre a luta pela inclusão de mulheres na área de tecnologia. Já o analista de segurança Cléber Soares, busca orientar e alertar os usuários sobre programas maliciosos no ambiente computacional.

Campeonato

Durante o evento, os participantes poderão acompanhar ao vivo a etapa regional campeonato brasileiro de invasão de sistema, o Hackaflag. A organização do Roadsec informou que os participantes devem levar a sua própria máquina para participar. O vencedor representará Belém na final nacional da competição em novembro, em São Paulo.

Serviço

Roadsec Belém

Local: Hotel Sagres (Av. Governador José Malcher, 2927 – São Brás – PA )

Hora: das 9h30 às 18h

Ingressos antecipados a R$ 60 e R$ 120; já na porta serão vendidos a R$ 70 e R$ 140

