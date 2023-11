Devoção, fé e emoção marcam caminhada dos católicos santarenos no Círio da Conceição 2023

Imagem de Nossa Senhora da Conceição está preparada para o início da grande caminhada — Foto: Dominique Cavaleiro/g1 –

Grande procissão iniciou por volta das 7h da manhã deste domingo (26) saindo da Igreja de São Sebastião e percorrendo as ruas de Santarém por aproximadamente 7 KM.

Os católicos santarenos viveram um dos momentos mais aguardados do ano neste domingo (26) quando a edição 105 do Círio de Nossa Senhora da Conceição saiu pelas ruas de Santarém, no oeste do Pará. A caminhada saiu da Praça São Sebastião por volta das 7h da manhã.

A caminhada percorreu ruas da cidade em aproximadamente 7 KM das mais diversas expressões de devoção e fé. Emocionados, os católicos renovavam suas forças na Mãe de Jesus e aproveitavam os momentos para agradecer pelas graças alcançadas.

Antes mesmo da missa iniciar, às 6h da manhã, centenas de pessoas já se concentravam na Praça Barão de Santarém, de onde saiu a caminhada. Esse é o caso dos cordeiros, que guardam seus lugares em um dos lugares mais disputados da caminhada.

Quanto mais próximo de Nossa Senhora da Conceição, mais emocionante é a história que impulsiona os fieis para se manterem firmes até a chegada no elevado da Praça da Matriz.

Foram aproximadamente 3h30 de caminhada em um domingo que tinha tudo para ser de muita quentura e clima pesado, devido à fumaça que assolava a região por todos os dias que antecederam o Círio. Mas neste domingo o cenário foi diferente. Para o diretor da Festa, Padre Ruy Barbosa, o conforto climático é uma intervenção divina: um milagre.

“É um milagre. Pedimos para todos se protegerem então hoje percebemos que o clima está nublado, o clima tá bom, não teve aquele peso da fumaça”, contou o padre.

Ainda de acordo com o Padre Ruy Barbosa, o Círio 105 fluiu de uma forma leve e organizada, conforme as expectativas da coordenação.

“Uma grande benção. Estamos muito felizes por estar juntos realizando esse Grande Círio, essa grande festa para Nossa Senhora da Conceição”, completou o Padre Ruy Barbosa.

O Arcebispo de Santarém, Dom Irineu Roman, também avaliou a edição 105 do Círio da Conceição e falou do envolvimento de toda a comunidade, desde os profissionais da comunicação, promesseiros e voluntários.

Este slideshow necessita de JavaScript.

“Não é apenas um grupo, não é uma diretoria que faz o Círio. É cada um, são vocês da comunicação, são as pessoas que distribuem águas, são as pessoas que estão na corda, são aqueles que conduzem a berlinda, aqueles que organizam as cerimônias, tudo faz parte do Círio. O Círio é algo de unidade, de comunhão, de participação. Isso é tão belo, tão bonito, porque expressa toda a fraternidade que o povo amazônico, o povo desta região, carrega nas suas veias desde há muitas gerações. Parabéns, povo do Oeste do Pará. Parabéns, Santarém. Parabéns, maravilha do Círio da Conceição”, disse Dom Irineu Roman.

O pagamento de promessas é um dos pontos altos do Círio da Conceição, principalmente para quem segura a corda. A preparação dos Cordeiros começa no dia que antecede a romaria. Quem pretende garantir um espaço na corda chega na noite do sábado e fica em vigília enquanto aguarda a saída da procissão. Eles são denominados cordeiros, demonstrando fé e devoção durante o Círio de Nossa Senhora da Conceição. Cada um deles tem uma história que o traz para a corda.

Jailson Rodrigues, cordeiro, participa na corda há 15 anos; ele paga promessa por ter alcançado uma cura. “Eu sofria muito, cheguei a vomitar sangue; saía sangue até pelo meu nariz. Então, um dia na igreja, eu pedi à Nossa Senhora que intercedesse pela minha saúde. Foi assim que fiquei totalmente curado. Primeiramente, agradeço a Deus e depois a Nossa Senhora. E eu venho na corda enquanto tiver forças”, contou Jailson.

Além dos cordeiros, há também aquelas pessoas que fazem o percurso trazendo um demonstrativo daquilo que alcançaram, graças à Nossa Senhora, como fez a devota Ivonete Maia, que está pagando a promessa por ter alcançado a casa própria.

“No ano passado, eu estava com minha filha, e ela estava trazendo a casinha dela. E ela disse que este ano seria eu que traria. Naquele momento, achei bastante difícil de acontecer. Mas quando colocamos nossa fé em prática, nada é impossível. E há 2 meses, mudei-me para minha casa própria”, destacou.

A pequena Mary Angel, de 4 anos, está com a família pagando a promessa, vestida de Nossa Senhora da Conceição. Ela foi a bênção para a família, pois para os médicos era impossível a mãe dela conceber um filho. E hoje, toda família está no Círio como forma de agradecimento.

Na chegada, foi uma emoção tremenda para cada cordeiro. Agradecimentos a Nossa Senhora e àqueles que ajudaram com aquela mão amiga em todo o percurso. O cordeiro, Paulo Lima, destacou que parece ser a primeira vez que ele estava no Círio, mas é o 19º Círio que ele participa.

“É cansativo, é calor, é difícil, é longe, mas a sensação de estar aqui é única. No ano que vem, se Nossa Senhora permitir, estarei aqui”, finalizou.

Durante todo o percurso de aproximadamente 7 KM, foi possível ver diversas manifestações de fé e homenagens à padroeira da Arquidiocese de Santarém. As pessoas faziam suas homenagens desde formas simples a superproduções, incluindo trio elétrico, música e banda, o importante era expressar a fé e a devoção à mãe de Jesus.

No total, foram mais de 13 homenagens oficiais, mas por onde os caminhantes passavam famílias se reuniam para ver a imagem de Nossa Senhora passar. É o caso da Família Sousa que se reúne ha mais de 60 anos para homenagear a padroeira da Arquidiocese de Santarém.

Quando o percurso não passava pela Avenida São Sebastião, a família ia para a procissão presencialmente, mas quando a caminhada começou a passar pela porta da casa da família, eles fizeram questão de todos os anos também fazer algo especial para a passagem tão ilustre.

Juarez Sousa lembra emocionado que essa devoção é um legado deixado pelos pais e relembrou de uma das irmãs que faleceu recentemente, há menos de uma semana.

“É um sentimento de muita alegria, uma emoção indescritível. São emoções diversas e também de muita gratidão”, contou Juarez.

Outra forma de homenagear Nossa Senhora da Conceição é através de atos de solidariedade. Tadeu Cohen é uma das pessoas que presta homenagens desta forma. Ele vem todos os anos de Campinas, São Paulo, para fazer a distribuição de lanche e água para os devotos de Nossa Senhora da Conceição.

Tadeu conta que é santareno, mas vive em Campinas há mais de 30 anos e ajudar os promesseiros foi um legado deixado não só pelos pais, mas principalmente pela própria Mãe de Jesus.

“É uma renovação, isso aqui é uma missão deixada pela nossa Mãe que era devota e trazia a gente para esse momento. Meus pais partiram e a gente teve a missão de seguir esse legado. É sempre muito especial pra gente”, disse Tadeu.

Fonte: g1 Santarém e região

