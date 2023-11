Vereador é suspeito de estuprar jovem de 21 anos dentro de carro no Pará

Ele teria feito uma proposta de emprego à vítima para convencê-la a aceitar carona. Delegacia da Mulher de Castanhal investiga o caso sob sigilo.

Um caso de estupro de uma jovem de 21 anos é investigado na cidade de Castanhal, nordeste do Pará. O principal suspeito do crime é o vereador do município, Gabriel da Batata (PL), de 26 anos, que é considerado foragido pela Polícia.

De acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem da TV Liberal em Castanhal, a jovem trabalha como assistente de árbitro de futebol e em um dos dias de trabalho, um assessor do vereador disse que ele teria uma oferta de emprego.

O vereador teria dito a ela que um cantor famoso iria com eles no carro. No caminho, a vítima percebeu que eles estavam indo em direção oposta à sua residência e Gabriel informou que iria deixar primeiro o cantor. No caminho para a casa dela aconteceu o crime, dentro do veículo.

De acordo com a jovem, ela não teve reação e ficou em estado de choque.

Gabriel a levou para o condomínio em que ela reside e lá, a vítima contou o que ocorreu para uma tia e para o pai, que faz parte da Guarda Municipal de Castanhal.

Após isso, ela e o pai foram para delegacia registrar um boletim de ocorrência contra o vereador e outras medidas cabíveis para confirmar o crime.

Enquanto estava na delegacia, Gabriel teria ligado para ela e descoberto que ela prestava queixa, o que fez com que o ele fugisse da cidade.

A polícia iniciou as buscas pelo vereador em endereços fixos e por telefone e não foi encontrado, portanto, é considerado foragido. A Polícia Civil informou que “o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia da Mulher de Castanhal”.

A Câmara Municipal de Castanhal emitiu nota nesta segunda-feira (27).

“Diante da recente denúncia de um suposto caso de violência sexual envolvendo o vereador Gabriel Batata, manifestamos publicamente o completo repúdio a todo e qualquer ato de violência sexual, física, psicológica e moral cometido contra as mulheres. Acentuamos que estamos atentos e interessados para que os fatos sejam esclarecidos pelos órgãos de justiça, bem como, ressaltamos a importância de se responsabilizar adequadamente atos de tal natureza e, principalmente, de garantir apoio assistencial, psicológico e jurídico para as mulheres que vivenciarem tais violências”.

Gabriel Souza de Oliveira, conhecido como “Gabriel da Batata”, 26 anos, é estudante do curso de administração de empresas. Ele assumiu a vaga deixada pelo vereador Elizeu Franco (PL), que morreu no dia 9 de julho, vítima de um acidente de carro que ocorreu no km 70 da BR-316, em Castanhal.

Fonte: Por g1 Pará e TV Liberal / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/11/2023/09:52:20

