Morre em Itaituba o Berranteiro Breguesso de Novo Progresso

Breguesso faleceu no Município de Itaituba- PA neste domingo (26/11) causa da morte não Informada, o corpo foi transladado para velório ainda no domingo (26) ´para Novo Progresso e o sepultamento ocorreu na manhã desta segunda-feira (27), no cemitério Municípal do Município de Novo Progresso.

Breguesso como foi conhecido em Vida, pioneiro no berrante, onde puxava boiadas pela região da BR 163, morreu neste domingo 26 de novembro em hospital da cidade de Itaituba (distante 400 km de Novo Progresso).

Na manhã deste domingo (26), morreu “Valdeci Alves da Silva, de 67 anos, mais conhecido como BREGUESSO, um dos principais nomes da Festa do Peão de Novo Progresso dos anos 90.

Figura conhecida por todos os amantes do Rodeio de Novo Progresso e de shows na cidade e da região.

Breguesso conhecido pelos frequentares do Rodeio de Novo Progresso por sempre ser chamado por organizadores da festa para tocar seu berrante no palco principal. Ele era constantemente chamado pelos próprios artistas para entrar no palco e tocar seu berrante.

Conforme apurado pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, Valdecir (Breguesso), estava com problemas de saúde (cancer) onde teve agravamento nos últimos dias e foi transferido para Hospital de Itaituba, não resistiu e veio a óbito.

Funerária divulgou o falecimento

A causa da morte não foi divulgada, o velório ocorre no domingo (26), a partir das 09h30 e o enterro ocorreu na manhã desta segunda-feira 27 de novembro , por volta das 9h30min, no cemitério municipal.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/11/2023/07:47:55

