Dia de Campo é realizado em Fazenda de Cachoeira da Serra

“Dia de campo promovido pela família borgnon em especial o Gabriel e sua esposa Wislaine, em cachoeira da serra hoje, foi um dia de aprendizagem e integração entre o setor do agro negócio necessário para o desenvolvimento do nosso estado, parabéns aos organizadores”,comentou Nelci.

AS fotos foram enviadas ao Jornal Folha do Progresso pela empresaria Nelci Zamian -Preta,que elogiou o evento.

O evento teve participação de pesquisadores ,empresários do agronegocio e foi promovido pela família “Borgnon” no distrito de Cachoeira da Serra, no município de Altamira.

