FIFA confirma Brasil como candidata a sede da Copa do Mundo feminina de 2027; veja

Brasil pode ser palco da disputa mundial (Foto: Leandro Lopes/CBF)

País disputa com duas candidaturas em conjunto, uma de EUA e México, e outra da Alemanha, Holanda e Bélgica.

O Brasil está confirmado como candidato a sede da Copa do Mundo Feminina 2027. A confirmação foi feita pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) nesta quinta-feira (14). A escolha do país sede será decidida no congresso da entidade em Bangkok, na Tailândia, dia 17 de maio.

Na disputa para ser sede, o Brasil enfrenta duas candidaturas conjuntas, dos Estados Unidos e México, e de Alemanha, Holanda e Bélgica. A votação será aberta entre as 211 associações filiadas a FIFA.

O Brasil leva vantagem em alguns critérios, como, por exemplo, o fato do país já ter estádios que atendem as exigências da FIFA e nunca ter recebido o torneio mundial feminino, enquanto os outros países já sediaram o evento pelo menos uma vez. Vale destacar que Estados Unidos, México e Canadá já serão palcos da Copa do Mundo masculina 2026.

Em fevereiro, uma equipe da FIFA esteve no Brasil para fazer uma visita de inspeção. A delegação passou pelo Rio, Brasília, Salvador e Recife. “A Copa do Mundo tem um papel estratégico no desenvolvimento do futebol feminino no nosso país. Já cumprimos o caderno de encargos. Estamos agora trabalhando duro e pedindo voto aos eleitores”, declarou o presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues, que faz parte do concelho da entidade e participou do encontro desta quinta. Em 2023, a edição da Copa do Mundo foi realizada na Austrália e Nova Zelândia, e teve a maior audiência da história. Além disso, o formato teve o maior número de seleções, 32. A Espanha foi a grande campeã. Mundiais sub-17 Além da Copa do Mundo, também foi discutido o novo formato dos Mundiais sub-17 masculino e feminino, que serão disputados anualmente a partir de 2025. Antes, a competição era realizada a cada dois anos.

A FIFA ainda anunciou que as cinco primeiras edições da disputa masculina serão promovidas e organizadas pelo Catar, país sede da última Copa do Mundo 2022. Já o torneio feminino será feita no Marrocos.

