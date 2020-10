Dia do Servidor: Prefeitura decreta ponto facultativo para amanhã dia 28

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Prefeitura Municipal de Novo Progresso informou nesta quarta-feira (27) que é ponto facultativo amanhã dia 28 de Outubro em comemoração ao Dia do Servidor Público Municipal, conforme o Decreto nº 054/2020, publicado no Diário Oficial do Município.

