Diego Souza volta a falhar frente a Cássio e Corinthians arranca empate contra o Grêmio

O Corinthians segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Ao menos, desta vez, não perdeu. Em Porto Alegre, o Timão ficou no 0 a 0 com o Grêmio pela terceira rodada da competição nacional. O tricolor Gaúcho segue invicto, com uma vitória e dois empates.

Os erros alvinegros se repetiram, apesar de Tiago Nunes ter contado com Gil, Cantillo e Luan desde o início. A saída de bola lenta e pouco criativa culminaram em mais uam atuação de pouca chegada ao ataque.

Os mandantes ditaram o ritmo, mandaram bola no travessão, exigiram boas defesas de Cássio e tiveram uma grande chance já na parte final, depois de Michel cometer pênalti em Diego Souza.

O experiente atacante, porém, parece sentir a pressão diante do goleiro corintiano. Depois de parar em Cássio na Libertadores de 2012, pelo Vasco, e na decisão por pênaltis pela semifinal do Paulistão de 2019, quando ainda defendia o São Paulo, dessa vez Diego Souza mandou para fora após caminhar lentamente para a bola.

O Corinthians reclamou muito de um pênalti não marcado em Jô ainda no primeiro tempo. Diferente do que aconteceu a favor dos gremistas, o árbitro não quis assistir ao replay do lance e manteve a decisão do campo até o fim. Tiago Nunes não suportou, perdeu a paciência e acabou expulso. No fim, a burocrática partida terminou mesmo sem gols.

Na próxima quarta-feira, o Corinthians receberá o Coritiba às 21h30 em Itaquera e o Tricolor Gaúcho vai pegar o Flamengo, às 19h15, no Maracanã.

Gazeta Esportiva (foto: Rodrigo Coca/assessoria Corinthians)

15/08/2020 19:59

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...