Com 37 mil na Arena, Cuiabá perde e levanta Corinthians; (Foto>Divulgação)

O Corinthians voltou a vencer no Campeonato Brasileiro! Depois de quatro rodadas de jejum, a equipe conheceu a sua primeira vitória sob o comando do técnico Mano Menezes, por 1 a 0, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal.

O Timão saiu na frente com um gol de Ángel Romero, após bola escorada por Gil, em lance que foi analisado e confirmado pelo VAR. Dono da casa, o Dourado pressionou até o final, mas não conseguiu o gol de empate dentro de sua casa.

O resultado tira o Corinthians da 15ª colocação na tabela e faz a equipe subir dois andares, chegando na 13ª posição, com 36 pontos, dando um bom alívio para a equipe que já via o Z-4 com outros olhos. O Cuiabá, com 37, ocupa a 11ª posição.

O Cuiabá teve o seu recorde de público na temporada, com 36.620 pagantes, para uma renda de R$ 1.544.600,00. Foi um primeiro tempo de poucas emoções na Arena Pantanal.

O Cuiabá começou ficando mais com a bola e botando certa pressão no Timão, que aos poucos foi equilibrando a posse de bola e tornando a partida mais morna. A primeira grande chance, porém, foi do Timão: Renato Augusto recebeu na entrada da área e tentou encobrir Walter, que se esticou todo e fez boa defesa. A resposta veio logo na sequência: Raniele arriscou de longe, Cássio deu uma escorregada no gramado, mas mesmo assim conseguiu uma ótima defesa.

O Corinthians, que havia terminado o primeiro tempo melhor no jogo, se manteve presente no ataque, mas a partida ficou aberta na etapa final, com muita correria, cruzamentos e bolas na área dos dois times. O Cuiabá teve algumas chances, como em chutes de Clayson, mas foi o Corinthians quem conseguiu o gol: após lançamento de Rojas, Gil escorou de cabeça, e Romero completou para dentro do gol quase em cima da linha. Nos instantes finais, o Timão conseguiu segurar a pressão do Cuiabá e confirmou o resultado.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/10/2023/07:31:18

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...