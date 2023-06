Diretor preso por esquema de propina é exonerado de órgão do Detran, em Altamira (PA)

Diretor de órgão do Detran é preso em Altamira, no Pará. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Jhony Napoleão Rabelo Almeida era gerente da Circunscrição Regional de Trânsito.

Foi publicada nesta segunda-feira (19) no Diário Oficial do Estado a exoneração do gerente da Circunscrição Regional de Trânsito de Altamira, no sudeste do Pará. O cargo é comissionado do Departamento de Trânsito (Detran).

Jhony Napoleão Rabelo Almeida foi preso pela Polícia Federal na sexta-feira suspeito de fazer parte de um esquema de propina envolvendo despachantes dentro do órgão.

Durante a prisão, os agentes apreenderam um celular e cerca de R$ 1 mil em dinheiro. A PF informou que as vítimas de extorsão devem começar a prestar depoimentos ainda esta semana.

A reportagem não conseguiu com a defesa do ex-diretor.

Entenda o caso

A Polícia Federal prendeu Jhonny Napoleão, na sexta-feira (16) e com ele foram apreendidos R$ 980 e aparelho celular.

Segundo a PF, a investigação envolve possível esquema criminoso no órgão do Departamento de Trânsito (Detran), que atua nos municípios. A suspeita é de solicitação de vantagens indevidas para gerar boletos a despachantes.

“O atual diretor teria reduzido o número de funcionários e dificultado processos em andamento para usar a situação em proveito próprio, sujeitando os despachantes a realizarem pagamentos indevidos. O dinheiro era entregue em espécie, diretamente para o diretor”, informa a PF.

Em nota, o Detran disse que “vem acompanhando o caso junto à Corregedoria Geral do órgão e que não apoia atitudes irregulares por parte de seus servidores”.

Fonte: g1 Pará — Belém

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

