“Disciplina no crime” – Jovem recebe tiro na mão, em Santarém

Na tarde da última quarta-feira (9), dois indivíduos em uma motocicleta abordaram Vitor Alex, conhecido pela alcunha de “Menor”, 18 anos, na rua 13 de maio com Cumaru, bairro Vitória-Régia, em Santarém.

Segundo informações da PM, Vitor foi alvejado com um tiro na mão como uma “disciplina” cometida por uma facção criminosa. Ainda de acordo com a polícia, o jovem é envolvido com o tráfico de drogas, além de ter ficha criminal por roubo à mão armada. (As informações são de Júnior Pião).

Após ouvir o disparo, a população acionou a polícia, que manteve o jovem no local do atentado até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Questionado pelos militares, Vitor se manteve em silêncio e alegou que iria se vingar.

O jovem foi conduzido à unidade de saúde de Santarém e foi orientado a registrar boletim de ocorrência na 16° Seccional de Polícia Civil.

