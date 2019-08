Centro de operações é instalado para monitorar ações de combate ao desmatamento ilegal no Pará

Aeronave do exército leva militares que serão empregados no combate a incêndio e busca e salvamento para Altamira — Foto: Divulgação/Exército

Aeronave do exército leva militares para ações de combate a incêndio e busca e salvamento para Altamira. Desde o último sábado (24), o Grupamento de Bombeiros Militar capacita os militares do Exército Brasileiro para combater incêndio em áreas de floresta.

Um centro de operações foi instalado para planejar, executar e monitorar as ações de combate focos de incêndio e desmatamentos ilegais no Pará, após a autorização do Governo Federal de empregar o uso das Forças Armadas na operação. O centro está instalado na sede do Comando Militar do Norte, e conta com representantes das policiais militar e civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Instituto de Terras do Pará (Iterpa), Marinha e Aeronáutica.

Nesta segunda-feira (26), uma aeronave do exército leva 10 militares que serão empregados no combate a incêndio e busca e salvamento para Altamira. Desde o último sábado (24), o Grupamento de Bombeiros Militar promove curso de capacitação aos militares do Exército Brasileiro a fim de atualizar instruções de combate a incêndio em áreas de floresta.

As ações vão começar e seis municípios onde o fogo atinge unidades de conservação ambiental e terras indígenas.

Militares realizam operação no combate aos incêndios no Pará

No Pará, operação busca conter os 10 mil pontos de incêndio espalhados por áreas de florestas, mas que segundo o Estado, se caracterizam como pequenos e espalhados. Aproximadamente 90% dos pontos de incêndio e desmatamento se concentram em três municípios paraenses: Altamira, Novo Progresso e São Félix do Xingu, no eixo da rodovia BR-163 e da Transamazônica.

De acordo com o Governo do Estado, aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e do Exército já sobrevoam as áreas consideradas mais vulneráveis. Mais de 300 equipamentos, entre caminhões com capacidade para 122 mil litros de água, drones, rádios comunicadores, são usados também.

O Pará é segundo estado que teve maior aumento no número de queimadas desde o início do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados do Inpe, são mais de 9 mil focos. Entre as nove cidades da Amazônia que registram mais casos, quatro são do Pará: São Félix do Xingu, Altamira, Novo Progresso e Itaituba.

Fiscalizações

Operação descobriu aproximadamente 2.000 ha de área desmatada na Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, no Pará. — Foto: Ascom/Semas

As ações de monitoramento e fiscalização foram potencializadas desde o início do ano, segundo o Governador do Pará, Helder Barbalho. “Não houve nenhuma demora de medidas. Estamos desde o início do ano alertando os órgãos federais já que a maior parte ocorre em áreas federais. Nós estamos, também, fazendo recorrentes operações onde já fizemos diversas apreensões com estrutura do Estado para demonstrar que não pactuamos com a cultura do desmatamento”, afirmou.

Para conter os focos de queimadas, com a autorização do emprego das Forças Armadas dada pelo Presidente da República, o Estado ganha mais força para o enfrentamento. O Comando Militar do Norte dispõe de 15 mil militares na Amazônia Oriental.

“Desde os primeiros sinais de que essa operação iria acontecer, nós já estamos tratando com os órgãos estaduais, agências governamentais aqui no Pará, traçando algumas ações. A partir de agora vamos somar os planejamentos para efetivação de todas elas. A vinda da comitiva estadual caracteriza a importância do assunto e a integração”, ressaltou o general do CMN, Paulo Sérgio.

Operações deflagradas

Operação apreende material usado para desmatar área de proteção ambiental no Pará. — Foto: Ascom/Semas

Somente de janeiro a agosto, mais de 70 operações foram realizadas, seja pelo Estado ou de forma integrada com órgãos federais. Somente na madrugada do último domingo (25), mais quatro tratores, 14 motosserras e 19 motocicletas foram apreendidas, em uma área de proteção ambiental no sudeste do Pará.

Anteriormente, na área do projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Virola Jatobá, localizado em uma área federal, em Anapu, sudoeste paraense, foi apreendido um caminhão com 650 estacas de madeira do tipo Acapu, além de dois caminhões com 12 metros cúbicos de madeira da espécie Angelim Vermelho, uma escavadeira e um trator.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...