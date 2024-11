Divulgados os chamamentos públicos da Lei Paulo Gustavo ao processo seletivo de oficineiros

(Foto: Reprodução) – Poderão participar do processo de seleção Pessoas Jurídicas.

Na proposta de seguir com a execução dos recursos provenientes da Lei Federal 195/2023 de incentivo à cultura, a Lei Paulo Gustavo (LPG), a Prefeitura de Santarém por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), divulgou os chamamentos públicos 002 e 003/2024, ambos no uso de recursos remanescentes disponibilizados desta referida lei. Trata-se de processo de seleção de oficineiros (Pessoas Jurídicas), com comprovados conhecimentos e experiência para ministrarem oficinas de comunicação/marketing e capacitação nas áreas de prestação de contas de projetos culturais.

“Destinar por meio de editais o repasse dos valores remanescentes do montante original da LPG é garantir que sejam aplicados de forma eficaz e transparente o recurso na totalidade. Nos editais de seleção de Pessoas Jurídicas, os valores totais destinados à distribuição para a oficina de comunicação/marketing e de até R$ 13.249,82. Para a capacitação de prestação de contas de projetos culturais até R$ 5.978,74. Essas etapas foram acompanhadas pelo Conselho Municipal de Política Pública Cultural”, explicou a titular da Semc, Elisângela Pinto

Os interessados devem ficar atentos às etapas e aos prazos.

Publicação do edital – 04/11/2024

Inscrições – 05 a 08/11/2024

Resultado preliminar – 13/11/2024

Prazo para recursos – 14/11/2024

Resultado Final – 18/11/2024.

Abaixo os links de acesso de cada chamamento público

Chamamento Púbico nº 002/2024 – Semc

SELEÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS COM COMPROVADO CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA PARA MINISTRAREM OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E MARKETING, COM RECURSOS REMANESCENTES DISPONIBILIZADOS PELA LEI PAULO GUSTAVO.

EDITAL:

https://transparencia.santarem.pa.gov.br/storage/attachments/edital-35186728cea955f9a.pdf

JUSTIFICATIVA:

https://transparencia.santarem.pa.gov.br/storage/attachments/justificativa-35186728cec93d6aa.pdf

PARECER JURÍDICO

https://transparencia.santarem.pa.gov.br/storage/attachments/parecer-juridico-35186728cf35d3f6d.pdf

PORTARIA FISCAL

https://transparencia.santarem.pa.gov.br/storage/attachments/portaria-fiscal-35186728cef0802f1.pdf

Chamamento Púbico nº 003/2024 – Semc

Seleção de pessoa jurídica para realizar oficina de capacitação nas áreas de prestação de contas de projetos culturais com recursos remanescentes disponibilizados pela Lei Paulo Gustavo.

EDITAL

https://transparencia.santarem.pa.gov.br/storage/attachments/edital-35196728ccb3cb949.pdf

JUSTIFICATIVA

https://transparencia.santarem.pa.gov.br/storage/attachments/justificativa-35196728cd1184b41.pdf

PARECER JURÍDICO

https://transparencia.santarem.pa.gov.br/storage/attachments/parecer-juridico-35196728ce2b86b60.pdf

PORTARIA FISCAL

https://transparencia.santarem.pa.gov.br/storage/attachments/portaria-fiscal-de-contrato-35196728cd50edb41.pdf

Fonte: Fonte: Jeferson Miranda / Alciane Ayres/Ascom-Semc – Portal Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/11/2024/15:18:36

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...