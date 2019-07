Bombeiros retomam buscas a adolescente desaparecido após cair de embarcação em Viseu

Mirante da orla de Viseu: jovem desapareceu na foz do Gurupi (Foto:Reprodução/Prefeitura de Viseu)

Jovem estava pescado quando caiu do barco e não foi mais visto

Os bombeiros retomaram na manhã desta segunda-feira (22) as buscas pelo adolescente de 15 anos que desapareceu depois de cair de uma embarcação à praia do Jabutitiba, em Viseu, nordeste do Pará. O garoto sumiu na tarde de domingo (21). Ele estava pescando na Foz do Rio Gurupi.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMP) informou que está realizando as buscas na localidade e nas adjacências desde o registro da ocorrência, por volta de 16h do domingo. Os bombeiros destacaram, entretanto, que o jovem sumiu em uma área fora de abrangência de atuação dos salva-vidas da instituição.

Já a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) informou em nota foi notificada sobre o desaparecimento apenas no final da noite do domingo. A Capitania afirmou também que foi enviada uma equipe de buscas e salvamento ao local para auxiliar nas buscas ao adolescente. Um inquérito administrativo será instaurado para apurar as causas e responsáveis pelo acidente.

Por;Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...