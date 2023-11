DNIT conclui revitalização de 72 quilômetros da BR-163 entre Rurópolis e Santarém, no Pará.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) anunciou hoje a conclusão dos serviços de manutenção/conservação em mais 72 quilômetros da BR-163, entre Rurópolis e Santarém, no Pará. Segundo a autarquia, neste segmento (do km 836 ao km 908), as melhorias tiveram um investimento do Governo Federal aproximado de R$ 15 milhões.

“Nestes 72 quilômetros as equipes da autarquia realizaram diferentes serviços ao longo do trecho por meio do contrato de manutenção/conservação vigente. Entre as melhorias foram executadas fresagem descontínua, microrrevestimento, sinalização, roçada e caiação. Os trabalhos beneficiam diretamente a população dos municípios de Placas, Belterra e Santarém”, informou o DNIT.

Conforme a autarquia, em setembro deste ano, em outros 35 quilômetros da rodovia, entre o km 786,3 e o km 836,3, também foram concluídos diversos serviços de manutenção. A avaliação do DNIT é de que as melhorias garantem mais fluidez ao tráfego e segurança aos usuários da BR-163.

A BR-163 possui mais de 3,5 mil quilômetros de extensão, fazendo a conexão entre o Sul, o Centro-Oeste e o Norte do Brasil. A rodovia parte de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso até chegar ao município paraense de Santarém.

A BR-163 no estado do Pará atravessa uma das regiões mais ricas do país em recursos naturais e potencial econômico. A rodovia é considerada um corredor logístico da produção de Mato Grosso, com grande importância no deslocamento de matérias-primas e na distribuição nacional e internacional de toda a cadeia do agronegócio brasileiro.

Fonte:Redação Só Notícias (foto: assessoria)/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/11/2023/09:49:38

