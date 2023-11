Sheynnis Palacios, da Nicarágua, é eleita Miss Universo

Miss Universo – Sheynnis Palacios — Foto: Miss Universe 2023 – Reprodução

Modelo de 23 anos é primeira miss de seu país a levar o título. Votação do 72º concurso do Miss Universo aconteceu neste sábado (18), em El Salvador.

A Miss Universo tem um novo nome: a nicaraguense Sheynnis Palacios, de 23 anos. É a primeira vez que a Nicarágua ganha o concurso.

O 72º concurso do Miss Universo aconteceu no sábado (18), em São Salvador, capital de El Salvador. Sheynnis ocupou o lugar que pertencia à norte-americana R’Bonney Gabriel, de 29 anos.

A Tailandesa Anntonia Porsild, com 27 anos, ficou em segundo lugar. Já a australiana Moraya Wilson, de 22 anos, ficou em terceiro. A miss Maria Brechane representou o Brasil na competição, mas não se classificou entre as semifinalistas.

Em seu discurso, ela disse considerar a humildade e a gratidão pelas pequenas coisas como suas principais qualidades.

A competição deste ano teve mudanças, por isso, foi considerada uma edição histórica.

Em agosto de 2022, o Miss Universo comunicou alterações nas regras, passando a aceitar não apenas mulheres trans, mas também mulheres grávidas, que tenham filho e que foram ou são casadas.

O anúncio foi emitido pela CEO da competição, Amy Emmerich. Outra novidade é que a competição também vai passar a aceitar mulheres com mais de 28 anos.

Em 2023, a competição contou pela primeira vez com duas mães, duas mulheres trans e uma mulher com 30 anos na mesma edição.

A mudança na regra é uma das maiores reviravoltas da história da competição, que antes só permitia mulheres solteiras, com idade entre 18 e 28 anos, que nunca foram casadas ou tiveram filhos.

Fonte: G1/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/11/2023/09:49:38

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...