PRF apreende 690 perfumes falsificados que seriam vendidos como importados em Altamira

(Foto:Reprodução) – Após contato com representantes no Brasil das marcas dos perfumes importados, a equipe obteve laudos conclusivos que atestaram que os produtos eram falsificados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de produtos falsificados durante fiscalização na rodovia BR-230, a Transamazônica, no município de Altamira, Sudoeste Paraense.

No último sábado, 28, durante os procedimentos de fiscalização de três caminhonetes com placas de Guapó, Anápolis e Goiânia, todos municípios do Estado de Goiás, foram localizadas no compartimento de carga dos veículos, uma grande quantidade de perfumes importados imitando marcas famosas, sem nota fiscal. No total foram encontradas quatro caixas contendo 690 embalagens de perfumes de 100ml cada.

Após análise de documentos e consultas de um dos condutores, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de porte ilegal de arma de fogo expedido pela Comarca de Iporá, também em Goiás, no ano de 2018. Questionados sobre a procedência dos perfumes, um dos condutores apresentou nota fiscal emitida em São Paulo para tentar afirmar que os perfumes importados eram verdadeiros, mas a equipe policial encontrou indícios de falsificação no documento.

Em contato com representantes no Brasil das marcas dos perfumes importados, a equipe obteve laudos conclusivos que atestaram que os produtos eram falsificados, portanto, impróprios para o consumo por oferecer riscos à saúde pública. Diante dos fatos, os responsáveis foram detidos pelo transporte de mercadoria sem nota fiscal e pelo comércio de produto com marca ilicitamente produzida. Os condutores e os 690 frascos de perfume falsificados foram encaminhados à Polícia Civil de Altamira e Receita Estadual para os procedimentos cabíveis.

