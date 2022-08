Mulher é ameaçada com faca, levada para matagal e estuprada, no Pará

(Foto:Reprodução) – Uma mulher foi ameaçada e estuprada por um homem desconhecido depois que ela saiu do trabalho e seguia de volta para casa.

A vítima viveu momentos de desespero e terror diante do abusador, que estava armado com uma faca. O caso ocorreu na madrugada de terça-feira, 23, em Xinguara, região sul do Estado. Para preservar a vítima, sua identidade e características não serão reveladas nesta publicação.

A mulher relatou que voltava caminhando para casa após cumprir o expediente no local onde trabalha quando foi abordada um homem desconhecido e armado com uma faca, tipo peixeira, no setor Jardim Lago. Aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, o abusador a ameaçou e obrigou que ela adentrasse em uma área de matagal próxima da via pública, onde ordenou que se despisse e abusou sexualmente dela, segurando a faca e repetindo as ameaças proferidas.

A vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil de Xinguara e registrou boletim de ocorrência. Câmeras de segurança próximas do local registraram algumas características do suspeito. As imagens estão sendo analisadas pela Polícia Civil no intuito de identificar o abusador. A PC informou que investiga se ele teria cometido outros abusos sexuais na cidade e orienta outras possíveis vítimas que procurem a unidade policial para registrar boletim. (Com informações do Correio de Carajás).

Jornal Folha do Progresso em 25/08/2022/

