Operação prende 11 suspeitos de envolvimento com homicídios e organização criminosa no Marajó

Equipe de agentes que atuou na operação Apocalipse em Portel, no Marajó — Foto: Polícia Civil do Pará

Ao todo, foram deferidos 14 mandados de prisão, 18 mandados de busca e apreensão e um mandado de apreensão de adolescente.

A operação ‘Apocalipse’, deflagrada pela Polícia Civil, prendeu 11 pessoas, deferiu 14 mandados de prisão preventiva e 18 mandados de busca e apreensão de crimes relacionados a organização criminosa e homicídios em Portel, no Marajó. A operação iniciou nesta segunda-feira (9).

De acordo com a polícia, a operação tem como objetivo investigar dois homicídios ocorridos em setembro no município. A polícia suspeita que as execuções foram coordenadas pela facção criminosa conhecida como ‘Comando Vermelho’, e que a organização planejava realizar outros crimes em Portel. O mandante e os executores do crimes foram identificados.

Durante a operação, um homem resistiu ao cumprimento de mandado de prisão preventiva e reagiu com disparos, vindo a morrer no confronto com os policiais. Segundo a polícia, o suspeito realizava o transporte de armas e drogas e planejava homicídios de policiais sob ordens da organização criminosa. Com o suspeito foram apreendidas 400g de maconha prensada, uma arma artesanal, uma espingarda e simulacros de armamentos utilizados para realizar assaltos na cidade.

A operação Apocalipse contou com a participação de 60 agentes da Delegacia de Polícia de Portel e teve o apoio da Superintendência Regional do Marajó Ocidental, Grupamento Fluvial e Polícia Militar.

Por G1 PA — Belém

10/12/2019 17h19

